В Ростове-на-Дону водитель скрылся после ДТП, оставив на месте госномер автомобиля

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-25T10:36:27+03:00

На месте ДТП остался автомобильный номер "Тойоты". Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

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В социальной сети появились фотографии с места ДТП, которое произошло вечером 24 октября. Как рассказал очевидец, в 20:44 на пересечении Кировского проспекта и улицы Суворова автомобиль (предположительно, белая Toyota) сбил девушку на пешеходном переходе.

- Девушка жива, увезли на скорой. Водитель скрылся с места происшествия, но при ударе слетели номера его машины, - пишет свидетель ДТП.

В комментариях ростовчане называют данную ситуацию провалом или фиаско для "везучего" автомобилиста. Некоторые пишут, что машина в угоне, раз водитель не побоялся скрыться при таком количестве камер в центре города.

В полиции "Комсомолке" подтвердили, что на Кировском неустановленным автомобилем была сбита 18-летняя девушка, с травмами ее доставли в больницу. А вот информацию о потере водителем госномера стражи порядка ни подтверждать, ни опровергать не стали.