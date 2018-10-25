В Ростове-на-Дону водитель скрылся после ДТП, оставив на месте госномер автомобиля
В социальной сети появились фотографии с места ДТП, которое произошло вечером 24 октября. Как рассказал очевидец, в 20:44 на пересечении Кировского проспекта и улицы Суворова автомобиль (предположительно, белая Toyota) сбил девушку на пешеходном переходе.
- Девушка жива, увезли на скорой. Водитель скрылся с места происшествия, но при ударе слетели номера его машины, - пишет свидетель ДТП.
В комментариях ростовчане называют данную ситуацию провалом или фиаско для "везучего" автомобилиста. Некоторые пишут, что машина в угоне, раз водитель не побоялся скрыться при таком количестве камер в центре города.
В полиции "Комсомолке" подтвердили, что на Кировском неустановленным автомобилем была сбита 18-летняя девушка, с травмами ее доставли в больницу. А вот информацию о потере водителем госномера стражи порядка ни подтверждать, ни опровергать не стали.