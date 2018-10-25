В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил девушку и скрылся, потеряв номер
В социальных сетях сообщили об аварии, которая произошла накануне, 24 октября, в центре Ростова-на-Дону.
- В 20:44 сбили девушку на пешеходном переходе, пересечение Кировского и Суворова, - написал автор снимка места аварии. - Девушка жива, увезли на скорой. Водитель скрылся с места происшествия, но при ударе слетели номера. Белый седан, предположительно Тайота Камри.
В комментариях пожелали автомобилисту скорейшей встречи с инспекторами ДПС и лишение прав, так как «такие водители на дорогах ездить не должны». Нашлись и те, кто «пробив» автомобиль по номеру, сообщил, что год выпуска транспортного средства - 2016.
Потерянный номер. Фото: "Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону".