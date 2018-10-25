Столкновение лекговушек на перекрестке в Ростове-на-Дону попало на видео

СЕГОДНЯ 10:42 2018-10-25T10:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальной сети появилось видео момента столкновения двух машин в Ростове-на-Дону поздним вечером 24 октября. ДТП произошло на пересечении улиц Немировича-Данченко и Калитвинской.

- Nissan ехал по главной, "девяносто девятая" выехала и протаранила его, - рассказал ростовчанин Дмитрий Трилисов, выложивший ролик с камеры наружного видеонаблюдения. - Девушка за рулем Nissan получила шок, а водитель "девяносто девятой" - сотрясение и несколько ушибов. Девушку очень сильно трясло. Парень головой ударил лобовое. Все живы, скорая никого не забрала.

На ролике видно, как иномарка после удара врезалась в столб, и ее водитель выбралась из машины в шоковом состоянии. В комментариях под видео ростовчане пишут, что виноват шофер отечественного авто. Правда, такие комментарии оставляют, в основном, девушки.