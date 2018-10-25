СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-25T11:03:47+03:00

В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека Фото: Областной УГИБДД

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Донские автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии со смертельным исходом, которая случилась в среду, 24 октября, на трассе между городом Миллерово и станицей Вешенская.

По предварительным данным, 57-летний водитель «девяносто девятой» не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, по которой двигался грузовик. Машина по касательной задела «КамАЗ», после чего вылетела в кювет, где опрокинулась.

- Погибли водитель и женщина-пассажир 1974 года рождения, - пояснили в областной автоинспекции. - В больницу с травмами различной степени тяжести доставлен еще один пассажир.

По факту аварии начата проверка.

Напомним, на обходе города Сальск 23 октября около шести вечера 43-летний водитель Hyundai Accent пошел на обгон, но ошибся в оценке дистанции до встречной машины. На скорости иномарки (вторая тоже была Hyundai Accent) столкнулись лоб в лоб. Удар был такой силы, что погибли три человека — оба водителя и 81-летний пассажир одной из машин.