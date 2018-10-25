В Ростове-на-Дону на части улицы 2-й Круговой ограничат движение

СЕГОДНЯ 11:39 2018-10-25T11:40:02+03:00

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В Ростове-на-Дону в ближайшее время планируют ограничить движение на части улицы 2-й Круговой. Об этом сообщает администрация донской столицы на своем официальном сайте. Речь идет о дороге в районе здания под номером три. Там, начиная с 12 ноября по 2 декабря с 09:00 до 17:00 проезд будет запрещен. Причина - проведением строительных работ.

Кроме того, с 11 ноября по 12 декабря будет ограничено движение транспортных средств на улице Менжинского - в створе пл. Курчатова (северная сторона под путепроводом). А с 11 ноября по 31 декабря - будет временно ограничено движение транспорта по улице 17-я Линия - на участке от улицы Советская до улицы Закруткина. Там также будут проводиться ремонтные работы.

В городском Департаменте транспорта просят водителей выбирать маршруты движения с учетом этой информации.