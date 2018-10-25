В Ростове-на-Дону отремонтуруют Детскую железную дорогу в парке Островского

СЕГОДНЯ 11:48 2018-10-25T11:48:10+03:00

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В Ростове-на-Дону затеяли масштабную реконструкцию Ростовской детской железной дороги, что в парке Островского. Она началась в сентябре этого года. Ее планируют завершить к лету 2019-го.

Как рассказали в администрации донской столицы, сейчас демонтируются верхние строения пути, убираются деревянные шпалы и старые рельсы по всему периметру парка имени Островского — на их месте будут железобетонные шпалы и новые рельсы. В общей сложности будет заменено 3,6 км железнодорожного полотна.

Также, модернизируют и капитально отремонтируют вагонно-локомотивное депо, обустроят прилегающую к нему территорию и спортивно-игровую площадку для детей. Кроме того, проложат новый водопровод, установят старинные гидроколонки для заправки паровозов водой, оборудуют механический погрузчик для снабжения локомотивов углем.

А для закрепления учебного материала в числе прочего в одном из помещений будет установлен мини-тренажер - учебно-демонстрационный макет железной дороги в масштабе 1:87.

Напомним, Детская железная дорога открылась на Дону в ноябре 1940-го. Она была пятой по счету в стране.