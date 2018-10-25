«Очарование беременной женщины на лице»: Невеста Баскова опубликовала видео в свадебном палатье
Любое фото-видео Виктории Лопыревой вызывает тысячи комментариев среди поклонников/ Вот и на этот раз, увидев красивый ролик с участием невесты Баскова, они уже «выдали ее замуж» и приписали «интересное положение».
На видеокадрах самая сексуальная блондинка России улыбается своей фирменной улыбкой в вечернем белом платье.
- И бог создал ее. Вы само совершенство! Прекраснее, наверное, не бывает, - написал красавице один из подписчиков. - Улыбка прям обворожительная, очень, очень нежная и красивая.
- Дорогая, ну ты как всегда самая сногсшибательная королева, - оставила отклик кто-то по всей видимости, из знакомых красавицы.
- Платье, случайно, не свадебное? - спросил у Виктории еще один Интернет-пользователь, но та на вопрос не ответила.
Тогда фантазия подписчиков разыгралась еще больше: «Вика, очень красива! Беременность делает тебя еще красивее или показалось? Но очарование беременной женщины на лице».
Художественное видео с участием ростовской красавицы ха день посмотрели 185 тысяч человек.