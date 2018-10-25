Конкурс изобретений «Донская сборка» 2018: более 200 заявок со всей России

СЕГОДНЯ 12:06 2018-10-25T12:06:57+03:00

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С 25 октября в Ростове-на-Дону на базе ДГТУ пройдет крупнейший на Юге России конкурс изобретений «Донская сборка.2018», куда прислали более 200 заявок из Ростовской области, Волгограда, Казани, Тольятти, Симферополя, Томска, Омска, Сургута. По итогам заочного отбора в конкурсной части будет представлено 77 проектов. Их авторы будут состязаться в номинациях «Студенческая разработка», «Изобретение года», «Агротехнология года». Общий призовой фонд - 800 тысяч (!) рублей, плюс возможность использовать для работы мощности промышленного коворкинга «Garaж» ДГТУ. А лучшие в номинации «Юный изобретатель» станут обладателями кубка и ценных призов.

Фото: пресс-служба ДГТУ

К тому же, на выставке можно посмотреть и протестировать представленные на конкурсе изобретения. А для детей и взрослых организуют интерактивные площадки: Photoshop Battle, кибер-поединки, занятия по практическому программированию и созданию сувениров из дерева. Состоится и обширная деловая программа.

Во время торжественной церемонии награждения победителей известные предприниматели, инженеры и руководители компаний расскажут историю зарождения своего бизнеса, предприятия или технологии, а также о том, как изменилась их жизнь после этого.

Программу мероприятий можно узнать на официальном сайте.