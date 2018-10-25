В Ростове-на-Дону наградили победителей ежегодной премии «Бизнес Дона»

СЕГОДНЯ 13:58 2018-10-25T13:58:39+03:00

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В Ростове-на-Дону прошел юбилейный конкурс среди предпринимателей «Бизнес Дона», организатором которого выступило Правительство РО. В этом году он проводился уже в десятый раз. Победителей выбирали не только результатам развития бизнеса, но и оценивали социальный вклад в жизнь региона. Всего же в конкурсной программе участвовали более ста представителей бизнеса различных сфер, но только 15 из них получили награды губернатора Ростовской области Василия Голубева. Торжественная церемония награждения проходила в Театре имени Максима Горького. А генеральным партнером ежегодной премии выступил Промсвязьбанк.

- Ежегодная премия «Бизнес Дона» стала очень популярным и значимым событием в бизнес кругах, - отметила региональный директор ОО «Ростовский» Промсвязьбанка Лариса Чураева. - Это мероприятие одна из немногих площадок для встречи представителей бизнеса и власти, где можно обсудить лучшие практики и новые решения развития предпринимательства на Дону. И такие формы поддержки со стороны правительства и финансовых институтов необходимы бизнесу, ведь это очень важно, когда предприниматель чувствует себя нужным для региона.