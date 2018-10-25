Кредитную «Мультикарту» ВТБ теперь можно получить только по паспорту

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-25T14:05:20+03:00

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Кредитную «Мультикарту» ВТБ начал выдавать в сентябре этого года. И за это время их было выдано более 120 тысяч. В числе главных преимуществ - возможность беспроцентно использовать средства банка 101 день, а также снимать или делать переводы без комиссии в первые семь дней после получения. Самой популярной опцией за это время стал cash - back, на втором месте - опция «Заемщик», позволяющая снизить ставку по кредиту наличными или ипотеке. Есть возможность самостоятельно выбирать бонусные опции. Владельцам доступны бесплатные онлайн-платежи, переводы с карты на карту, снятие наличных в банкоматах любых банков России. Средний лимит карты – 60 тысяч рублей.

Как рассказал вице-президент, начальник управления кредитных продуктов ВТБ Дмитрий Поляков, карта существенно повышает доход от ежедневных трат. Ее особым преимуществом является возможность ежемесячного изменения бонусных категорий. А для удобства клиентов мы решили упросить процедуру ее получения: теперь это можно сделать только по предъявлению паспорта в любом отделении банка. Так, чтобы использовать средства «Мультикарты» без процентов в течение 101 дня, достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж – 3% от суммы основной задолженности.

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