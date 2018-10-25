Под Ростовом-на-Дону заканчивается строительство нового кладбища

СЕГОДНЯ 14:46 2018-10-25T14:46:50+03:00

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После того, как самое большое в Европе Северное кладбище, по словам чиновников, «исчерпало свой лимит», власти принялись за строительство нового, в 25 километрах от Ростова-на-Дону, восточнее села Большие Салы Мясниковского района. Новый погост обещают ввести в эксплуатацию в ноябре 2018 года, его площадь составит 40 гектаров.

Уже сейчас на объекте проложены асфальтированные дороги, построен административно-бытовой корпус и здание для проведения траурных гражданских обрядов, разбиты кварталы захоронений. В здании для проведения траурных гражданских обрядов оборудованы помещения для совершения культов погребения разными религиозными конфессиями.

К новому кладбищу строится автомобильная дорога, которая свяжет его с городом, минуя село Большие Салы.

- Здесь многое продумано основательно, – сообщает администрацияя города. - Участки для захоронений разбиты на участки, разделенные низкорослыми кустами и деревьями, под навесами - мусорные контейнеры и емкости для воды. По всей териитории - лавочки для отдыха посетителей и крытые навесы для ожидания траурных церемоний, остановки для общественного транспорта и парковки, фонари.

На кладбище монтировано 1700 метров ограждения, установлены 280 малых архитектурных форм, посеяно 5000 кв м газона, высажено 1800 деревьев и кустарников.