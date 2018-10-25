2018-10-25T18:12:41+03:00
Происшествия

Полиция: в Ростове-на-Дону на Ленина в массовой аварии с участием автобуса пострадали три человека

По факту аварии начата проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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"Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону""Ростов Главный - новости Ростова-на-Дону"
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В четверг, 25 октября, в Ростове-на-Дону на Ленина произошла массовая авария с участием четырех машин. Как сообщили в автоинспекции, около 14:00 в районе дома № 117 водитель ГАЗ-2790 (мужчине 22 года, перевозил овощи), по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущества в движении автобусу. После столкновения ГАЗ отбросило на стоящий на перекрестке Fiat, а тот, в свою очередь, врезался в отдельно стоящую опору.

- Опора при падении повредила припаркованный у края проезжей части автомобиль Hyundai Accent, - добавили в ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса 2001 и 1954 годов рождения, а также водитель автомобиля Fiat.

Проводится проверка.

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