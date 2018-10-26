2018-10-26T08:53:06+03:00
Общество

Конкурс изобретений «Донская сборка.2018» стартовал в Ростове-на-Дону

Два дня в ДГТУ будут работать выставка и интерактивные площадки
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУФото: предоставлено пресс-службой ДГТУ
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25 октября в ДГТУ Ростова-на-Дону стартовал конкурс изобретений «Донская сборка.2018». В финале представлено 77 разработок, которые будут бороться в номинациях «Студенческая разработка», «Агротехнология года», «Изобретение года» и «Юный изобретатель». Призовой фонд 800 тысяч рублей.

В приветственном письме министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков отметил, что этот конкурс дает новый импульс научно-техническому прогрессу, способствует налаживанию конструктивного диалога между разработчиками и инвесторами, популяризации технического образования. А самое главное – технологические стартапы получают необходимую поддержку.

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

Фото: предоставлено пресс-службой ДГТУ

За два дня гости, и участники смогут посетить выставку всех изобретений, а также интерактивные площадки. Там же состоится и обширная деловая программа с участием предпринимателей, представителей власти, науки и экспертного сообщества. А также церемония награждения победителей.

– Интеграция образования, науки и бизнеса позволит стране и региону выйти на новый уровень инновационного развития, и это то, в чем особенно преуспел опорный многопрофильный вуз Ростовской области, - заключил Михаил Котюков.

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