2018-10-26T10:44:54+03:00
Общество

Погода на выходные 27-28 октября Ростов-на-Дону: синоптики обещают потепление и солнце

Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону 27-28 октября 2018
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону 27-28 октября 2018. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ждет горожан в Ростове-на-Дону 27-28 октября 2018. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода на выходные 27-28 октября Ростов-на-Дону: синоптики обещают потепление и солнце. Так, в пятницу, 26 октября, в донской столице максимальная температура воздуха будет зафиксирована на отметке в плюс восемь градусов. Сила юго-западного ветра в этот день будет достигать девяти метров в секунду, а вечер омрачат дожди.

Однако уже в субботу, 27 октября, ожидается от плюс пяти до 12 тепла. Ветер будет дуть с той же силой. Осадков не обещают. Зато в воскресенье, 28 октября, жителям донской столицы удастся насладится солнечными лучами и температурой от 12 до 18 выше нуля. Правда, порывы ветра временами будут доходить до 11-14 метров в секунду.

Начало следующей рабочей недели также обещает быть теплым, правда, к ее середине в ночные часы будет уже до нуля градусов.

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