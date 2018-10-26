Соцсети: В Ростове-на-Дону сверстницы избили школьницу потому, что она им не понравилась

СЕГОДНЯ 11:01 2018-10-26T11:01:31+03:00

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появился пост о вопиющем случае, которые произошел в донской столице во дворе одной из общеобразовательных школ. Там якобы подростки избили свертсницу за то, что она им не понравилась.

- Крик души от безнаказанности! - написала мать обиженной девочки в одном из городских пабликов. - Моя дочь - ей 15 лет, гуляла во дворе школы. К ней подошли три девочки и начали что-то предъявлять, что она им не нравится. В ходе словесной перепалки одна из них бьет мою дочь по лицу и выбивает ей передний коренной зуб. Та развылась и ушла!

По словам женщины, она не стала спускать это дела на тормоза. Они оправились в больницу, где с ее ребенка сняли побои и обратились с заявлением в полицию.

- Ужасно, что зуб, который больше не вырастет, является легкой травмой и стоматология недешевая, - сокрушается мать. И спрашивает Интернет-пользователей как ей правильно поступить.

Однако как рассказали в пресс-службе Главного Управления МВД России по региону, они пока не могут подтвердить - имел ли случай подростковой потасовки на самом деле, поскольку автором не указан ни район, ни номер школы, ни дата, когда произошло ЧП. Однако все это не мешает сердобольным Интернет-пользователям обсуждать этот случай. Под постом уже свыше ста комментариев. Кто-то советует научить пострадавшего ребенка самообороне и тогда не придется решать такого рожа проблемы. Другие советуют родителям отплатить той же монетой обидчицам дочери.

- За чем вы пишите сюда, тратите на это время? - обратился к автору Интернет-истории один из ростовчан. - Если бы моей дочери выбили зуб, я бы решала этот вопрос с родителями стороны обидчика, если не получается значит обошла бы все инстанции и добивалась справедливости, но никак не тратила время на посиделки в интернете.