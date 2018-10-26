В Ростове-на-Дону появился двор имени Федора Емельяненко
В социальной сети появилась фотография ростовского двора по адресу: Чехова, 55. Там, возле турника, местный умелец нарисовал на стене граффити, изображающее известного бойца Федора Емельяненко. Многкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам и боевому самбо нарисован в боевой стойке на фоне двуглавого орла под надписью "Россия вперед!" Очевидно, портрет легендарного спортсмена призван вдохновлять всех юношей, которые будут тренироваться в этом дворе.
- Двор имени Федора Емельяненко, - подписал снимок его автор.
Кстати, 14 октября российский боец вышел на полуфинальный бой турнира Bellator против американца Чейла Соннена. Емельяненко отправил Соннена в технический нокаут в первом же раунде. Судья досрочно остановил поединок.
Напомним, сайт rostov.kp.ru и администрация Кировского района Ростова проводят фотоконкурс "Лучший двор".
Присылайте нам фотографии своих красивых дворов с пометкой "Лучший двор" и указанием адреса на номер WhatsApp 8-909-409-00-00.