“Жар-р-р-р-птица”: поклонники оценили новое платье невесты Баскова
Невеста Баскова Виктория Лопырева сразила поклонников новым образом. Снимок в ярком платье ослепительная красотка опубликовала в своем Инстаграм. Красавица в буквальном смысле слова затмила окружающих своей красотой, продемонстрировав супердлинные ноги, идеальную фигуру и обворожительную улыбку.
От такого великолепия подписчики рассыпались в комплментах "Мисс Россия-2003" из Ростова-на-Дону.
- Находчиво и креативно, ну просто красный ангелочек, обожаю тебя, - написал один из Интернет-пользователей.
- Жизнь так коротка, живи ярко, у тебя это получится, - согласен с ним другой.
- От такой красоты и от такого огня не устоит ни один мужчина, - предположил еще один.
В числе других комментариев: «Королева», «Жар-р-р-р-птица!», «Викочка, реально Огонь!».
Пост с фото собрал свыше 35 тысяч лайков.