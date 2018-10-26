2018-10-26T11:45:58+03:00
Общество

“Жар-р-р-р-птица”: поклонники оценили новое платье невесты Баскова

Виктория Лопырева сразила новым образом
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Виктория Лопырева сразила новым образом. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Виктория Лопырева сразила новым образом. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
Изменить размер текста:

Невеста Баскова Виктория Лопырева сразила поклонников новым образом. Снимок в ярком платье ослепительная красотка опубликовала в своем Инстаграм. Красавица в буквальном смысле слова затмила окружающих своей красотой, продемонстрировав супердлинные ноги, идеальную фигуру и обворожительную улыбку.

От такого великолепия подписчики рассыпались в комплментах "Мисс Россия-2003" из Ростова-на-Дону.

lopyrevavikalopyrevavika
@ralphandrusso
35961 отметок «Нравится»179 комментариевInstagram

- Находчиво и креативно, ну просто красный ангелочек, обожаю тебя, - написал один из Интернет-пользователей.

- Жизнь так коротка, живи ярко, у тебя это получится, - согласен с ним другой.

- От такой красоты и от такого огня не устоит ни один мужчина, - предположил еще один.

В числе других комментариев: «Королева», «Жар-р-р-р-птица!», «Викочка, реально Огонь!».

Пост с фото собрал свыше 35 тысяч лайков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пропал 10 октября: донской следком возбудил уголовное дело по факту убийства подростка
«Шикарная!»: Жена Диброва опубликовала фото в кружевном топике
«Цвет настроения красный»: глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили подписчики
«Невероятно красивая женщина!»: Третья жена Тарасова вызвала зависть хейтеров
«Плохие девочки готовы превратиться в тыкву»: фото с подружками в нижнем белье опубликовала звезда Playboy Мария Лиман
В Ростове-на-Дону появился двор имени Федора Емельяненко
Соцсети: В Ростове-на-Дону сверстницы избили школьницу потому, что она им не понравилась
Погода на выходные 27-28 октября Ростов-на-Дону: синоптики обещают потепление и солнце
Конкурс изобретений «Донская сборка.2018» стартовал в Ростове-на-Дону
Полиция: в Ростове-на-Дону на Ленина в массовой аварии с участием автобуса пострадали три человека
Под Ростовом-на-Дону заканчивается строительство нового кладбища
Кредитную «Мультикарту» ВТБ теперь можно получить только по паспорту
В Ростове-на-Дону наградили победителей ежегодной премии «Бизнес Дона»
Конкурс изобретений «Донская сборка» 2018: более 200 заявок со всей России
«Очарование беременной женщины на лице»: Невеста Баскова опубликовала видео в свадебном палатье
В Ростове-на-Дону отремонтуруют Детскую железную дорогу в парке Островского
В Ростове-на-Дону на части улицы 2-й Круговой ограничат движение
В Ростовской области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли два человека
Столкновение лекговушек на перекрестке в Ростове-на-Дону попало на видео
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил девушку и скрылся, потеряв номер
В Ростове-на-Дону водитель скрылся после ДТП, оставив на месте госномер автомобиля