“Жар-р-р-р-птица”: поклонники оценили новое платье невесты Баскова

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-26T11:45:58+03:00

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Невеста Баскова Виктория Лопырева сразила поклонников новым образом. Снимок в ярком платье ослепительная красотка опубликовала в своем Инстаграм. Красавица в буквальном смысле слова затмила окружающих своей красотой, продемонстрировав супердлинные ноги, идеальную фигуру и обворожительную улыбку.

От такого великолепия подписчики рассыпались в комплментах "Мисс Россия-2003" из Ростова-на-Дону.

- Находчиво и креативно, ну просто красный ангелочек, обожаю тебя, - написал один из Интернет-пользователей.

- Жизнь так коротка, живи ярко, у тебя это получится, - согласен с ним другой.

- От такой красоты и от такого огня не устоит ни один мужчина, - предположил еще один.

В числе других комментариев: «Королева», «Жар-р-р-р-птица!», «Викочка, реально Огонь!».

Пост с фото собрал свыше 35 тысяч лайков.