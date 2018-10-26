«Невероятно красивая женщина!»: Третья жена Тарасова вызвала зависть хейтеров

СЕГОДНЯ 12:14 2018-10-26T12:14:41+03:00

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Третья жена Тарасова вызвала зависть хейтеров. На этот раз поводом для нее стали фотографии, которые Анастасия опубликовала в своем Инстаграм. Всего несколько месяцев назад красавица из Ростова-на-Дону стала мамой, но с материнством ее образы стали только лучше. Подтверждение тому - последние снимки модели. В своем микроблоге молодая мать поблагодарила всех, кто участвовал в одной из ее фотосессий.

- Обожаю такие встречи, обожаю таких людей и эмоции, которые переживаешь за кадром и в кадре, - подписала она фото. - Таких историй немного, поэтому я ценю каждого человека, которого выделило мое сердце. Так и живем, от съемки к съемке.

Пост красавицы собрал свыше двадцати тысяч лайков. Многим понравились образы, которые представила на суд подписчиков Тарсова-3.

kostenko.94 Однажды, обычная съёмка с @kazarina вылилась в приятное общение, которое не закончилось

В числе самых популярных комментариев к ним: «Настя, какая вы красивая!», «Красота спасет мир», «Очень красиво, как ваза с цветами» и «Невероятно красивая женщина!».

Но были и хейтеры, которые предположили, что ключицы у модели появились с помощью пластической операции.

- Уже не знаете, что и придумать, - призвал к разуму злопыхателей кто-то из поклонников Анастасии.