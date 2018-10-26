2018-10-26T12:27:28+03:00
Общество

«Цвет настроения красный»: глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили подписчики

Они засыпали звезду комплиментами
ГОШЕВ Игорь
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Жаркие снимки красавицы поклонники не оставляют без внимания. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.Жаркие снимки красавицы поклонники не оставляют без внимания. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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Глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставили без внимания ее поклонники. На днях красавица опубликовала фотографию в строгом брючном костюме.

- Цвет настроения красный, - процитировала на свой манер слова известной песни Котова. - Я не особо люблю красный, но красный любит меня.

А заодно еще и спросила у подписчиков: «А у вас какой цвет в фаворите: синий, черный или красный?»

kottovakottova
Цвет настроения красный Я не особо люблю красный, но красный любит меня А у вас какой цвет в фаворите : синий, чёрный, красный ..??? Свой? #цветнастроения
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Большинство поклонников написали, что синий. Другая же часть подписчиков Татьяны просто засыпала ее комплиментами: «Красный вам очень идет», «Красный определенно твой цвет», «Вот это красота!», «Великолепна», «Какая красивая», «Браво».

- Ноги такие длинные, что не помещаются на экране моего ноутбука! - попытался выделится комплиментом один из фанатов «Мисс Россия».

Напомним, Татьяна Котова после победы во всероссийском конкурсе красоты какое-то время пела в популярной группе «ВИА Гра», а после пустилась в сольное плаванье.

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