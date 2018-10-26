«Цвет настроения красный»: глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили подписчики
Глубокое декольте «Мисс Россия» Татьяны Котовой не оставили без внимания ее поклонники. На днях красавица опубликовала фотографию в строгом брючном костюме.
- Цвет настроения красный, - процитировала на свой манер слова известной песни Котова. - Я не особо люблю красный, но красный любит меня.
А заодно еще и спросила у подписчиков: «А у вас какой цвет в фаворите: синий, черный или красный?»
Большинство поклонников написали, что синий. Другая же часть подписчиков Татьяны просто засыпала ее комплиментами: «Красный вам очень идет», «Красный определенно твой цвет», «Вот это красота!», «Великолепна», «Какая красивая», «Браво».
- Ноги такие длинные, что не помещаются на экране моего ноутбука! - попытался выделится комплиментом один из фанатов «Мисс Россия».
Напомним, Татьяна Котова после победы во всероссийском конкурсе красоты какое-то время пела в популярной группе «ВИА Гра», а после пустилась в сольное плаванье.