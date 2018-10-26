2018-10-26T13:02:49+03:00
Общество

«Шикарная!»: Жена Диброва опубликовала фото в кружевном топике

Поклонники восхитились фигурой многодетной матери
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники восхитились фигурой многодетной матери. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Поклонники восхитились фигурой многодетной матери. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Супруга известного шоумена Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону Полина поделилась с подписчиками впечатлениями от похода в кино:

- Друзья, сегодня у нас с мужем был восхитительный вечер: премьера фильма об удивительной человеческой истории, подкрепленной талантом и силой, переживаниями и развратом.

И ко всему этому описанию опубликовала фото в кружевном топике, увидев которое подписчики ахнули: каждому бы после рождения троих детей выглядеть также.

polinadibrovapolinadibrova
Друзья, сегодня у нас с мужем был восхитительный вечер
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- Очень красивая и стильная, - написал один из поклонников Полины.

- Красоточка - нет слов, - согласен с предыдущим автором другой.

- Шикарная, - не оставил без внимание фото Полины третий.

- Единственная звезда, которую приятно смотреть, умничка, - высказал свое мнение еще один Интернет-пользователь.

Напомним, Полина Диброва стала самой красивой «Миссис Россия», ростовчанка младше своего супруга на три десятка лет, она уже подарила ему троих детей и охотно делится с поклонниками рассказами, как можно выглядеть идеально.

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