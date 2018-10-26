2018-10-26T13:54:56+03:00
Общество

Пропал 10 октября: донской следком возбудил уголовное дело по факту убийства подростка

Школьника ищут по всей области
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Соцсети
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В Ростовской области уже две недели ищут 13-летнего Макара Гущина из Красного Сулина. Как пояснили в правоохранительных органах, школьник отправился погулять, после чего не вернулся домой, ничего о его местонахождении неизвестно.

- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства самовольного ухода мальчика, проводят неотложные следственные действия, направленные на установление местонахождения пропавшего, - пояснили в СУ СК России по Ростовской области, где возбудили уголовное дело.

Есть описание мальчика: на вид 13-15 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Был одет в спортивные брюки на манжетах черного цвета, ветровку с коротким рукавом и капюшоном серого, сиреневого и черного цветов в клетку, на ногах серые кроссовки.

ВНИМАНИЕ

Всех, кто знает о местонахождении Макара, просят позвонить по телефонам: 8 (86367) 5-28-02, 8 (863) 210-97-70.

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