2018-10-26T15:40:44+03:00
Общество

Из-за ЧП в Туапсе изменилось движение «Ласточек»

Речь идет о ближайших днях
Ольга ГОПАЛО
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Полезная информация для пассажиров, которые планировали движение на электропоездах в сторону Краснодарского края. Фото: СИЛЬВЕР Алекс.Полезная информация для пассажиров, которые планировали движение на электропоездах в сторону Краснодарского края. Фото: СИЛЬВЕР Алекс.
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Полезная информация для пассажиров, которые планировали движение на электропоездах в сторону Краснодарского края и обратно. В ближайшие несколько дней будет изменено движение «Ласточек», курсирующих по маршруту «Ростов-Туапсе».

Как сообщили в пресс-службе СКЖД, причина - неблагоприятные погодные условия. В частности, с 26 по 28 октября маршрут поезда №808с "Ростов - Туапсе" ограничивается до станции "Горячий Ключ". А с 27 по 29 октября маршрут поезда №808э "Туапсе - Ростов" устанавливается от станции "Горячий Ключ".

В ведомстве пояснили, что в случае отсутствия у пассажиров возможности осуществить проезд на сокращенном участке следования, возврат или переоформление проездных документов будет производиться без удержания дополнительных сборов и платежей.

Напомним, страшный ливень накрыл город Туапсе 24 октября 2018 года. Стихия сметала все на своем пути. В частности, жительница Ростова-на-Дону вместе с дочерью провела 16 часов в поезде между Сочи и Лазаревской прежде, чем их вернули обратно на сочинский вокзал. Тысячам курортников в эти дни пришлось резко изменить свои планы.

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