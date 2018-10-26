2018-10-26T16:37:49+03:00
Общество

Ростов-на-Дону украсят к Новому году за 9,6 млн рублей

У входа в парк Горького по замыслу чиновников появится Жар-птица
Оксана АРТЕМОВА
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Скоро Ростов-на-Дону засияет новогодним убранствомСкоро Ростов-на-Дону засияет новогодним убранством
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Управление наружной рекламой Ростова-на-Дону на сайте госзакупок объявило аукцион на украшение города к новому году. На благое дело обещают выделить 9,6 млн рублей. Выбор подрядчика закончится 15 ноября, а сам город преобразится к 10 декабря.

Как обычно планируется украсить все главные площади города, Большую Садовую и Пушкинскую. На пересечении Большой Садовой и Соборного засверкает объемная композиция "2019", а у парка Горького ярким оперением "Жар-птица". Традиционные арки установят на Пушкинской и у кинотеатра Россия. А площадь Советов у здания областной администрации украсят Дед Морозы и Снегурочки.

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