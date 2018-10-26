«Ростов» - «Анжи» 27 октября 2018: болельщиков развезут бесплатные шаттлы

26 Окт. 21:27 2018-10-26T21:32:25+03:00

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Завтра, 27 октября, в донской столице в поединке сойдутся футбольные клубы «Ростов» и «Анжи». Начало в 19:00. После матча, как обычно, для болельщиков работа двух заказных автобусов, которые будут отъезжать от западной и восточной стороны стадиона «Ростов-Арена». Время их работы - с 20:30 до 22:30.

Маршрут S1 будет курсировать от подземного пешеходного перехода с западной стороны в центр города до площади Гагарина с остановками на Большой Садовой и улице Максима Горького с интервалом отправления в 1-2 минуты.

Маршрут S2 будет курсировать от восточного проезда стадиона до Октябрьской площади с остановками на проспекте 40-летия Победы, улице Вересаева и проспекте Шолохова с интервалом отправления в 1-2 минуты.

Подробную информацию о транспортном обеспечении футбольного матча можно получить в городском центре управления пассажирскими перевозками.

Обращайтесь по номеру: 8-800-222-76-76.