2018-10-27T09:00:42+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на одной из улиц на Западном изменится схема движения

В департаменте автодорог считают, что это увеличит пропускную способность дорожной сети в том районе
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Вот, где придется привыкать к новому варианту проезда. Фото: Яндекс.Карты.Вот, где придется привыкать к новому варианту проезда. Фото: Яндекс.Карты.
Изменить размер текста:

Менее чем через месяц ростовским водителям придется привыкать к новой схеме проезда на одной из довольно оживленных улиц в Западном жилмассиве.

- Речь идет об ул. Стабильной — на участке от пер. Достойного до ул. Мильчакова, где в рамках разработанных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности улично-дорожной сети, вводится одностороннее движение в восточном направлении, - отметили в департаменте автодорог Ростова-на-Дону.

Сообщается также о других изменениях в организации движения транспорта — правда, по иным причинам.

Так, из-за строительных работ на ул. 2-й Круговой, 3, будет прекращено движение автомобилей по этой улице в створе указанного адреса, начиная с 12 ноября и до 2 декабря, в будни, в рабочее время.

На день раньше, с 11 ноября, в связи с работами по приведению в порядок путепровода через ул. Менжинского на месяц ограничат движение там в створе пл. Курчатова (северная сторона под путепроводом). А с этой же даты по причине строительства дома на 17-й Линии, 3, возникнут сложности с проездом на участке от ул. Советской до Закруткина — вплоть до Нового года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Призрачный гонщик": В центре Ростова-на-Дону легковушка, загоревшись на ходу, врезалась в столб
В Ростовской области задержали карманницу, орудовавшую в общественном транспорте
Из Москвы в Ростов-на-Дону отправлена первая партия троллейбусов, переданных «по наследству»
Частную клинику в Ростовской области наказали за просроченные лекарства
В Таганроге молодой водитель на Hyundai насмерть сбил женщину на зебре
РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед футболистом Евгением Макеевым
«Ростов» - «Анжи» 27 октября 2018: болельщиков развезут бесплатные шаттлы
Ростов-на-Дону украсят к Новому году за 9,6 млн рублей
Из-за ЧП в Туапсе изменилось движение «Ласточек»
Пропал 10 октября: донской следком возбудил уголовное дело по факту убийства подростка
«Шикарная!»: Жена Диброва опубликовала фото в кружевном топике