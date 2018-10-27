В Ростове-на-Дону на одной из улиц на Западном изменится схема движения

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-27T09:00:42+03:00

В департаменте автодорог считают, что это увеличит пропускную способность дорожной сети в том районе

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Менее чем через месяц ростовским водителям придется привыкать к новой схеме проезда на одной из довольно оживленных улиц в Западном жилмассиве.

- Речь идет об ул. Стабильной — на участке от пер. Достойного до ул. Мильчакова, где в рамках разработанных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности улично-дорожной сети, вводится одностороннее движение в восточном направлении, - отметили в департаменте автодорог Ростова-на-Дону.

Сообщается также о других изменениях в организации движения транспорта — правда, по иным причинам.

Так, из-за строительных работ на ул. 2-й Круговой, 3, будет прекращено движение автомобилей по этой улице в створе указанного адреса, начиная с 12 ноября и до 2 декабря, в будни, в рабочее время.

На день раньше, с 11 ноября, в связи с работами по приведению в порядок путепровода через ул. Менжинского на месяц ограничат движение там в створе пл. Курчатова (северная сторона под путепроводом). А с этой же даты по причине строительства дома на 17-й Линии, 3, возникнут сложности с проездом на участке от ул. Советской до Закруткина — вплоть до Нового года.