2018-10-27T09:36:43+03:00
Спорт

РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед футболистом Евгением Макеевым

Защитник, выступающий теперь в ФНЛ в составе клуба «Сочи», провел за команду с берегов Дона 18 матчей
Александр СТЕПАНОВ
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Макеев провел за "Ростов" 16 игр в чемпионате страны и две в Кубке России. Фото: официальный сайт РПЛМакеев провел за "Ростов" 16 игр в чемпионате страны и две в Кубке России. Фото: официальный сайт РПЛ
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РФС удовлетворил претензию 29-летнего защитника Евгения Макеева к футбольному клубу «Ростов» о взыскании частичной задолженности по трудовому договору (идет ли речь о зарплате либо премиальных, не уточняется).

«Обязать ФК "Ростов" выплатить футболисту-профессионалу Макееву проценты за задержку выплаты задолженности, компенсировать расходы на представителя в части. Применить к ФК "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», - говорится в решении палаты по разрешению споров РФС.

Макеев перешел в «Ростов» в июне 2017-го, но в первые восемь игр вообще не попадал в основной состав, впервые вышел на поле в составе «желто-синих» в сентябре того же года против «Локомотива» и провел все 90 минут. Всего в команде с берегов Дона он отыграл 18 матчей (16 в чемпионате России, два в Кубке страны), на его счету — один забитый мяч в серии пенальти в кубковом поединке против «Амкара», по итогом которого «Ростов», проиграв, покинул турнир.

В августе текущего года Макеев покинул «Ростов» по обоюдному согласию сторон.

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