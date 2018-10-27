РФС запретил ФК «Ростов» регистрировать новых игроков из-за задолженности перед футболистом Евгением Макеевым

СЕГОДНЯ 09:36 2018-10-27T09:36:43+03:00

Макеев провел за "Ростов" 16 игр в чемпионате страны и две в Кубке России. Фото: официальный сайт РПЛ

Защитник, выступающий теперь в ФНЛ в составе клуба «Сочи», провел за команду с берегов Дона 18 матчей

Изменить размер текста: A A

РФС удовлетворил претензию 29-летнего защитника Евгения Макеева к футбольному клубу «Ростов» о взыскании частичной задолженности по трудовому договору (идет ли речь о зарплате либо премиальных, не уточняется).

«Обязать ФК "Ростов" выплатить футболисту-профессионалу Макееву проценты за задержку выплаты задолженности, компенсировать расходы на представителя в части. Применить к ФК "Ростов" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», - говорится в решении палаты по разрешению споров РФС.

Макеев перешел в «Ростов» в июне 2017-го, но в первые восемь игр вообще не попадал в основной состав, впервые вышел на поле в составе «желто-синих» в сентябре того же года против «Локомотива» и провел все 90 минут. Всего в команде с берегов Дона он отыграл 18 матчей (16 в чемпионате России, два в Кубке страны), на его счету — один забитый мяч в серии пенальти в кубковом поединке против «Амкара», по итогом которого «Ростов», проиграв, покинул турнир.

В августе текущего года Макеев покинул «Ростов» по обоюдному согласию сторон.