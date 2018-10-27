В Таганроге молодой водитель на Hyundai насмерть сбил женщину на зебре

СЕГОДНЯ 10:33 2018-10-27T10:33:55+03:00

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ДТП со смертельным исходом произошло в минувшую пятницу, 26 октября, в Таганроге на съезде с Бакинского моста - в районе пересечения с улицей им. Лизы Чайкиной.

- По предварительным данным, 26-летний водитель Hyundai Accent не сумел избежать столкновения с переходившей проезжую часть по пешеходному переходу женщиной, - сообщили в экстренных службах.

Следует отметить, что как раз в это время в Таганроге шел довольно сильный дождь: то есть и видимость была хуже, чем в обычное время, и сцепление с мокрой дорогой тоже было слабое.

Точных сведений о том, кто именно нарушал Правила дорожного движения, то есть пересекал перекресток на красный сигнал светофора, на данный момент нет: то ли водитель пытался проскочить, не успевая затормозить перед зеброй, то ли пешеход перебегала. Поэтому дознаватели ГИБДД, по информации «КП» - Ростов-на-Дону», ищут свидетелей, а еще лучше — проезжавших мимо других автомобилистов, в чьих машинах есть видеорегистраторы, записи момента ДТП с которых помогут прояснить ситуацию.

Местные, к слову, утверждают, что светофорное регулирование на этом перекрестке давно пора отрегулировать.

- Там каждый день ходят дети, и я не раз наблюдал, что люди не успевают просто перейти Бакинскую, слишком мало им горит зеленый! - говорит один из них. - Каждый день наблюдаю там тех, кто «взлетает» на огромной скорости с левой полосы на мост!

- Обычно пешеходы, движущиеся со стороны универсама, переходят половину пути на красный, а потом останавливаются и ждут зеленый, пока машины едут со стороны ул. Лизы Чайкиной, и затем уже продолжают движение, немного экономя время, ведь там зеленый действительно недолго горит, - вторит ему другой.

- Дурацкий переход! Дочку из школы обязательно встречаем и переводим под присмотром, - констатирует третий.