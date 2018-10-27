Частную клинику в Ростовской области наказали за просроченные лекарства

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-27T11:02:53+03:00

Специалисты не исключают, что "забывчивость" работников частной клинике вовсе не связана с провалами в памяти. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

При этом у руководителя этого оздоровительного центра даже нет медицинского образования

Изменить размер текста: A A

Росздравнадзор наказал частную клинику из Сальска за нарушение сразу трех статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ — за ведение предпринимательской деятельности с грубым нарушением установленных требований, за нарушение правил в сфере обращения медицинских изделий и за нарушение технических регламентов.

- Во время плановой проверки в этом медцентре наши сотрудники обнаружили просроченные медицинские изделия, которые сотрудники клиники забыли уничтожить еще больше года назад, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном управлении ведомства. - Плюс лекарственные препараты у них хранились в помещении, не оборудованном приборами для регистрации параметров воздуха, а также не соблюдались стандарты оснащения медицинских кабинетов. При этом у руководителя центра нет медицинского образования.

Медцентр, судя по открытой информации, осуществляет прием пациентам по самому широкому спектру медицинских услуг.

Сумма штрафов, наложенных по результатам проверки, составила 145 тысяч рублей.