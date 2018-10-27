Из Москвы в Ростов-на-Дону отправлена первая партия троллейбусов, переданных «по наследству»

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-27T11:23:35+03:00

В столице России они не нужны, поскольку их заменили на новые, но и эти еще вполне пригодны для использования

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Департамент имущества Москвы отправил в Ростов-на-Дону первую партию троллейбусов, которые уже отслужили свое в столице России и были заменены на более современные, но еще способы, однако, поработать в административном центре Южного федерального округа.

Всего — пять машин из четырнадцати, которые в сумме должны поступить в парк муниципальной транспортной компании.

Среди передаваемых на безвозмездной основе, в соответствии с договоренностями между правительством Москвы и администрацией Ростова-на-Дону, троллейбусов, информирует портал «Ростовский городской транспорт», есть два марки «ЗиУ-682ГМ1» с широкой передней дверью (2008 и 2010 годов постройки), две «Тролзы-5275.05» модели «Оптима» (2005 г.), а также троллейбус-спарка «Тролза-6206.00» модели «Мегаполис» (2007 г.).

- Нам передали вполне работоспособную технику, - отмечал ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев. - Самый молодой троллейбус - 2011 года выпуска, а самый возрастной — 2001-го. И эта техника нам прослужит еще долгие годы.