"Призрачный гонщик": В центре Ростова-на-Дону легковушка, загоревшись на ходу, врезалась в столб

СЕГОДНЯ 12:12 2018-10-27T12:12:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в обстоятельствах которой разбираются дознаватели госавтоинспекции, произошла в субботу, 27 октября, утром в районе Театральной площади.

- По предварительным данным, водители ВАЗ-2112, не справившись с управлением, врезался в столб линии электропередач возле дома ну ул. Верхненольной, 6, - отметили в экстренных службах.

По словам очевидцев, машина загорелась еще во время движения, после чего произошло столкновение сначала с одним столбом, потом с другим, а водитель отечественной легковушки с места происшествия скрылся.

Часть пользователей соцсетей, увидев огненный след, протянувшийся за «двенадцатой», принялась шутить, что, мол, это либо кадры из новой части фильма «Призрачный гонщик», либо съемки продолжения знаменитой картины «Назад в будущее».

Впрочем, есть и более взвешенные комментарии:

- Вообще-то там и школа рядом, и детская больница напротив, и ребятня постоянно пересекает дорогу по пешеходному переходу — и так очень опасное место, а тут еще такое! - говорят они. - Да еще и вся гарь — в окна.