В Ростове-на-Дону треть продаваемой шаурмы оказалась опасной для здоровья

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-27T15:42:44+03:00

Если перефразировать известную поговорку, то можно сказать так: не все то шаурма, что продается... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Областной Роспотребнадзор закрыл девять точек, где готовили это блюдо, и выписал штрафы на полмиллиона рублей

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Многочисленные нарушения выявили инспекторы управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в плановом порядке провериышие 43 точки общепита в южной столице, которые продают шаурму.

Результаты, полученные после лабораторных исследований как готового блюда, так и продуктов, из которых его готовят, просто шокируют.

- В ряде случаев выявилось отсутствие личных медкнижек у персонала, не соблюдение требований по прохождению медосмотров и обязательной вакцинации, продавцы не имеют базовых знаний санитарной культуры, грубо нарушается технология изготовления кулинарной продукции, нет товаро-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой шаурмы, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Из-за малых площадей не созданы условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентной начинки для шаурмы. Санитарно-техническое состояние и содержание помещений неудовлетворительное, отсутствует подводка воды, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук, повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без одноразовых перчаток.

В общем, более трети отобранных для исследования образцов продукциии не отвечали требованиям по микробиологическим показателям — в некоторых нашли сальмонеллу и листерию (бактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта).

Итог: восемь десятков протоколов об административном правонарушении, 60 штрафов почти на полмиллиона рублей в сумме, девять точек закрыты.