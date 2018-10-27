В Ростове-на-Дону треть продаваемой шаурмы оказалась опасной для здоровья
Многочисленные нарушения выявили инспекторы управления Роспотребнадзора по Ростовской области, в плановом порядке провериышие 43 точки общепита в южной столице, которые продают шаурму.
Результаты, полученные после лабораторных исследований как готового блюда, так и продуктов, из которых его готовят, просто шокируют.
- В ряде случаев выявилось отсутствие личных медкнижек у персонала, не соблюдение требований по прохождению медосмотров и обязательной вакцинации, продавцы не имеют базовых знаний санитарной культуры, грубо нарушается технология изготовления кулинарной продукции, нет товаро-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество, нарушаются сроки годности и условия хранения готовой шаурмы, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Из-за малых площадей не созданы условия для обработки и мытья мяса и овощей, приготовления салатов и многокомпонентной начинки для шаурмы. Санитарно-техническое состояние и содержание помещений неудовлетворительное, отсутствует подводка воды, нет условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены, нет раковин для мытья рук, повара не обеспечены санитарной одеждой и работают без одноразовых перчаток.
В общем, более трети отобранных для исследования образцов продукциии не отвечали требованиям по микробиологическим показателям — в некоторых нашли сальмонеллу и листерию (бактерии, вызывающие заболевания желудочно-кишечного тракта).
Итог: восемь десятков протоколов об административном правонарушении, 60 штрафов почти на полмиллиона рублей в сумме, девять точек закрыты.