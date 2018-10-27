2018-10-27T15:57:52+03:00
Происшествия

Из Ростова-на-Дону на устранение последствий стихии в Краснодарском крае направлены дополнительные силы МЧС

Донские спасатели проводят расчистку территории, пострадавшей от подтопления
Александр СТЕПАНОВ
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Уже более полутора сотен спасателей из Ростовской области работают на устранение последствий ЧС на Кубани. Фото: ГУ МЧС по РОУже более полутора сотен спасателей из Ростовской области работают на устранение последствий ЧС на Кубани. Фото: ГУ МЧС по РО
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Рано утром в субботу, 27 октября, в район станицы Кабардинской Краснодарского края, сильно пострадавшей от сильнейшего ливня, который вызвал подтопление территории, направлена еще одна группировка сил спасателей из Ростовской области.

- В ее состав вошли семьдесят человек личного состава и семнадцать единиц техники 2-го эшелона Донского специального центра МЧС России, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в региональном главке МЧС.

Ранее, 25 октября, на Кубань перебросили сто человек и почти три десятка техники из первого эшелона, которым сразу же пришлось включиться в работу: они занимались разведкой и мониторингом зоны ЧС и организовали эвакуацию пострадавшего населения ст. Кабардинской.

Затем, на следующий день, вновь обследовав территорию с беспилотника, спасатели занимались оказанием адресной помощи пострадавшим и расчисткой придомовых участков.

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