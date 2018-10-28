Валерий Карпин заявил, что «Ростов» в матче с «Анжи» провел лучший первый тайм за все время

СЕГОДНЯ 09:24 2018-10-28T09:24:41+03:00

Главный тренер «желто-синих» рассказал, как настраивал команду на победную игру, и почему не вышел на поле Алексей Ионов

Изменить размер текста: A A

Наставник ФК «Ростов» Валерий Карпин благодарен своим подопечным за великолепный первый тайм в матче 12-го тура РПЛ с «Анжи», в котором его команда победила с минимальным счетом на «Ростов-Арене».

- Игроки сделали все, что планировали: они показали высокий прессинг, был хороший отбор мяча после потерь, - подчеркнул Карпин. - Наверное, это был лучший первый тайм за все время — с точки зрения дисциплины и самоотдачи. Да и второй получился хорошим — тем более, если учесть, что мы остались в меньшинстве (после удаления Дмитрия Скопинцева за симуляцию. - прим ред.), не считая момента в конце.

По его словам, получилось, что первый тайм оказался тренировкой атаки, а второй — наоборот, обороны. Кстати, главный тренер «Ростова» заявил, что настроить команды на игру ему было не сложно, поскольку этому предшествовали два подряд поражения.

При этом он отметил, что футболисты «Анжи» играют не за деньги или клубную символику, а «чтобы себя показать: для них это последний бой, они себя «продают».

Что касается отсутствия на поле игрока сборной России Алексея Ионова, то на этот счет Карпин ответил просто:

- Ионова не выпустили потому, что предполагали, что не будет для него свободных зон, - пояснил он. - Поэтому и сделали ставку на нападающих другого типа.