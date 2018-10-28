2018-10-28T09:59:48+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону в заброшенном здании возле церкви дети нашли обнаженный труп младенца

Полиция ищет женщину, выбросившего своего ребенка
Александр СТЕПАНОВ
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Полицейские опрашивают людей в окрестностях в поисках "неблагополучных" беременных.Полицейские опрашивают людей в окрестностях в поисках "неблагополучных" беременных.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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На чудовищную находку в заброшенном здании возле церкви Сурб-Хач в Северном жилмассиве (Ворошиловский прайон) случайно набрели дети, игравшие в том районе: на бетонном полу лежал обнаженное тело новорожденного — голое, ничем не прикрытое.

Шокированная увиденным ребятня помчалась по домам, взрослые вызвали полицию.

- Действительно, в не используемом помещении, которое находится на пересечении ул. Баграмяна и пер. Дубовского, был обнаружен труп младенца, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах. - По факту случившегося проверка, ведется розыск женщины, бросившей там своего ребенка. После того, как материалы будут собраны, их передадут для принятия процессуального решения в Следственный комитет.

Местные жители рассказывают, что полицейские проводят опрос людей по всей округе, выясняя информацию обо всех беременных, которых можно отнести к категории риска, «неблагополучных».

- А вот детей, которые нашли это, теперь придется, вероятно, долгое время водить к психологу, - полагают пользователи соцсетей, комментируя ЧП. - В том районе крайне мало мест для проведения ребятней досуга, вот они и лазают по таким местам, находят себе приключения.

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