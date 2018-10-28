В Ростове-на-Дону в заброшенном здании возле церкви дети нашли обнаженный труп младенца
На чудовищную находку в заброшенном здании возле церкви Сурб-Хач в Северном жилмассиве (Ворошиловский прайон) случайно набрели дети, игравшие в том районе: на бетонном полу лежал обнаженное тело новорожденного — голое, ничем не прикрытое.
Шокированная увиденным ребятня помчалась по домам, взрослые вызвали полицию.
- Действительно, в не используемом помещении, которое находится на пересечении ул. Баграмяна и пер. Дубовского, был обнаружен труп младенца, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в правоохранительных органах. - По факту случившегося проверка, ведется розыск женщины, бросившей там своего ребенка. После того, как материалы будут собраны, их передадут для принятия процессуального решения в Следственный комитет.
Местные жители рассказывают, что полицейские проводят опрос людей по всей округе, выясняя информацию обо всех беременных, которых можно отнести к категории риска, «неблагополучных».
- А вот детей, которые нашли это, теперь придется, вероятно, долгое время водить к психологу, - полагают пользователи соцсетей, комментируя ЧП. - В том районе крайне мало мест для проведения ребятней досуга, вот они и лазают по таким местам, находят себе приключения.