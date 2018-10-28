2018-10-28T10:29:03+03:00
Происшествия

В центре Ростова-на-Дону пьяный водитель на огромной скорости разбил каршеринговый автомобиль

От взятого напрокат Hyundai Solaris осталась только груда искореженного металла [видео]
Александр СТЕПАНОВ
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Машина превратилась в груду металла. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный" / Роман РомановМашина превратилась в груду металла. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный" / Роман Романов
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Жуткая авария с участием иномарки, взятой на прокат, произошла в воскресенье, 28 октября, рано утром в самом центре Ростова-на-Дону — в районе пересечения пр. Ворошиловского и ул. Станиславского.

- Это случилось около половины седьмого утра: по предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Solaris не справился с управлением и совершил наезд на ограждение, - сообщили в ГИБДД. - От прохождения медосвидетельствования он отказался. Серьезных травм ни управлявший машиной мужчина, ни его спутники-пассажиры не получили, от оказания медицинской помощи в больницы тоже отказались.

Очевидцы описывают произошедшее намного более ярко:

- Водитель летел от Б. Садовой в сторону Ворошиловского моста на огромной скорости, но этот «полет» прервался после ул. Станиславского: подпрыгнув на рельсах, он снес пару метров забора, три лавочки и витрину кальянной, - рассказывают они. - Водитель был пьян!

Как ранее сообщала «КП» - Ростов-на-Дону», в настоящее время в южной столице работают две каршеринговые компании, предоставляющие автомобили на прокат с поминутной оплатой аренды. В случае ДТП, если в нем виноват водитель прокатной иномарки, грубо нарушивший при этом Правила дорожного движения (это, в том числе, и вождение в нетрезвом виде), расходы по восстановлению машины возлагаются именно на него.

Ростов-на-Дону. Авария с каршеринговым автомобилем перед Ворошиловским мостом 28.10.2018.ВК, паблик "Ростов Главный"

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