2018-10-28T12:04:53+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону выставлена на продажу раритетная коллекция глазных протезов XIX века

Полсотни имитаторов человеческих глаз разных цветов и форм их нынешний владелец оценивает в 590 тысяч рублей
Александр СТЕПАНОВ
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Зрелище, конечно, не для впечатлительных, но сам хозяин этого набора уверен, что он сможет заинтересовать коллекционеров раритетных вещей. Фото: АвитоЗрелище, конечно, не для впечатлительных, но сам хозяин этого набора уверен, что он сможет заинтересовать коллекционеров раритетных вещей. Фото: Авито
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На сайте бесплатных Интернет-объявлений появилось очередное оригинальное предложение: ростовчанин по имени Сергей выставил на продажу «раритетный набор глазных протезов XIX-XX веков», как обозначил свой лот сам владелец.

- Набор стеклянных протезов всемирно известной немецкой фирмы Ludwig Muller-Uri основанной в 19-м веке, - представляет товар Сергей. - Набор состоит из 50 протезов (один утерян) в оригинальной коробке. Безусловно, очень редко встречается.

В качестве обоснования ценности коллекции он приводит историческую справку, в которой говорится, что тот самый Людвиг Мюллер, основатель фирмы глазного протезирования в Германии, искусный немецкий стеклодув, не только догнал, но и превзошел французских мастеров: склеральная часть протезов исполнялась из белого стекла, а на месте зрачка линза имела прозрачную часть.

В первые десятилетия ΧΧ века для изготовления глазных протезов пытались использовать различные заменители хрупкого стекла, включая алюминий, слоновую кость, каучук и целлулоид, однако они оказались, по большей части, непригодны для протезирования. Поэтому долгое время основным поставщиков искусственных глаз были как раз немцы.

Свою коллекцию нынешний владелец оценивает в 590 тысяч рублей. О том, как она ему досталась, он не распространяется.

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