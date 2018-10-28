СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения мертвого тела младенца в заброшенном здании напротив церкви Сурб-Хач в южной столице по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
- По данным следствия, его смерть наступила от переохлаждения, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении СКР по Ростовской области. - Следователь произвел осмотр места происшествия, назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.
Между тем, установить личность родительницы, выносившей в себе малыша, а затем выбросившей его, по информации «КП», пока не удалось.
- Обстоятельства гибели ребенка, а также личность его матери выясняются, - подтвердили в региональном Следкоме. - Расследование продолжается.
На страшное место, напомним, совершенно случайно наткнулась местная детвора, игравшая как раз в том районе и использовавшая в этих целях заброшенный дом. Испуганные увиденным мальчишки тут же сообщили об этой жуткой находке (труп лежал раздетый на полу) взрослым, а те вызвали полицию.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают опрос проживающих в округе горожан, чтобы найти родительницу малыша, которой, если будет доказана ее вина в убийстве, грозит до 5 лет лишения свободы.