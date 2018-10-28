СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»

СЕГОДНЯ 12:26 2018-10-28T12:28:51+03:00

Личность той, которая выносила его в себе, а потом выбросила, еще не установлена

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обнаружения мертвого тела младенца в заброшенном здании напротив церкви Сурб-Хач в южной столице по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

- По данным следствия, его смерть наступила от переохлаждения, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в управлении СКР по Ростовской области. - Следователь произвел осмотр места происшествия, назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.

Между тем, установить личность родительницы, выносившей в себе малыша, а затем выбросившей его, по информации «КП», пока не удалось.

- Обстоятельства гибели ребенка, а также личность его матери выясняются, - подтвердили в региональном Следкоме. - Расследование продолжается.

На страшное место, напомним, совершенно случайно наткнулась местная детвора, игравшая как раз в том районе и использовавшая в этих целях заброшенный дом. Испуганные увиденным мальчишки тут же сообщили об этой жуткой находке (труп лежал раздетый на полу) взрослым, а те вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают опрос проживающих в округе горожан, чтобы найти родительницу малыша, которой, если будет доказана ее вина в убийстве, грозит до 5 лет лишения свободы.