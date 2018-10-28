2018-10-28T13:45:32+03:00
Общество

В Ростовской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

63-летняя женщина, отправившись на прогулку из санатория, не смогла самостоятельно найти дорогу назад
Александр СТЕПАНОВ
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В незнакомом лесу заблудиться очень легко.В незнакомом лесу заблудиться очень легко.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько нервных часов пришлось пережить 63-летней жительница Ростова-на-Дону, которая отправилась на отдых в санаторий в Шолоховском районе.

- В минувшую пятницу, 26 октября, женщина решила прогуляться по осеннему лесу вблизи хутора Дубровского, а вот обратно дорогу самостоятельно найти не смогла, - рассказали в поисково-спасательной службе Ростовской области. - Хорошо, что через некоторое время ее знакомые, соседки по санаторию, забили тревогу, и на ее розыск в лес направили сотрудников Вешенского спасательного подразделения. К счастью, пенсионерку удалось найти живой и невредимой, ее сразу же отвезли обратно в здравницу, где она отдыхала.

В ведомстве напоминают о необходимости быть очень аккуратными во время таких дальних прогулок, а в случае необходимости незамедлительно сообщать о возникших проблемах на номер 112, не полагаясь особо на собственную интуицию по «ориентированию на местности».

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