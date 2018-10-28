Появилось видео ДТП с загоревшейся после столкновения легковушкой в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-28T16:02:03+03:00

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В соцсети опубликовано видео ДТП, произошедшего в субботу, 27 октября, в районе Театральной площади Ростова-на-Дону, после которого отечественная легковушка (ВАЗ-2112) загорелась, а водитель с пассажирами сбежали с места происшествия.

Судя по записи, водитель «двенадцатой» потерял управления при входе в поворот на большой скорости, из-за чего автомобиль вылетел на тротуар (благо, там не было пешеходов, хотя рядом находятся и детская больница, и школа), пробив, судя по всему, бензобак.

Несколько секунд люди, находившиеся в салоне машины, надо полагать приходили в себя после случившегося — мимо них в это время аккуратно, чтобы не зацепить безумцев, проехали несколько автомобилей.

А потом вдруг водитель и его спутники (один или несколько, не разобрать), даже не посмотрев на последствия аварии и повреждения, решили уехать прочь — и начали, что называется, давить педаль газа в пол, хотя у «двенадцатой» практически слетел бампер, просели рессоры.

И вдобавок к уже полученным повреждениям сидевший за рулем человек распорол о бордюр право переднее (ведущее) колесо, однако продолжил газовать уже фактически голым диском. Дальше — сработали неумолимые законы физики, которым нет дела до неуравновешенных водителей: из-за трения вспыхнул, нагревшись, разлившийся на несколько метров вокруг бензин, и машину в доли секунды объяло пламенем.

Впрочем, люди, находившиеся в салоне, успели выскочить — и скрылись. Сейчас их разыскивает полиция.