В ДТП под Ростовом-на-Дону погиб человек, еще четверо госпитализированы, маленький ребенок чудом уцелел

СЕГОДНЯ 18:13 2018-10-28T18:13:44+03:00

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Жуткая авария произошла в воскресенье, 28 октября, на северном объезде Ростова-на-Дону в районе развязки возле х. Щепкин.

- Около 10.40 произошло лобовое столкновение Volkswagen Polo и ВАЗ-2107, - сообщили подробности в управлении ГИБДД по Ростовской области. - Пострадали четыре человек — оба водителя (тот, что сидел за рулем «Поло» получил ушибы, а управлявший «семеркой» - перелом руки и ноги), пассажирка иномарки (у нее сломана нога) и пассажир отечественной легковушки. Еще один человек, находившийся в салоне из ВАЗ-2107, скончался от ран.

К счастью, практически не пострадал, если не считать испуга, маленький ребенок из иномарки — он находился в детском кресле, это и спасло ему жизнь.

Кто именно виноват в случившемся, пока не известно - информация от очевидцев расходится: одни утверждают, что занесло «Фольксваген», другие — что не справился с управлением водитель «семерки». В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД.