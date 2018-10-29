В Ростовской области детские сады оштрафовали на 3,7 миллиона

СЕГОДНЯ 10:38 2018-10-29T10:41:29+03:00

В них не хватает шкафчиков, навесов и квадратных метров для детей

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В Ростовской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили детские сады. И, как результат, обнаружили целый букет нарушений. Как рассказали в ведомстве, всего на Дону находится 1320 дошкольных образовательных организаций. В этом году проверили 529 юридических лиц. В числе основных нарушений — нехватка навесов на площадках, недостаточно шкафчиков для одежды и обуви — по нормам такой должен быть у каждого ребенка свой. Кроме того, детская мебель не соответствовала особенностям роста и возраста детей, не было достаточного количество технологического оборудования на пищеблоках, а также нарушены поточности технологических процессов. Ну и несоблюдение нормы площади групповой на одного ребенка.

В итоге, было составлено 840 протоколов об административном правонарушении. А общая сумма штрафов составила 3 714,7 тысячи рублей. А для прохождения медосмотров и обследований на время отстранили 205 сотрудников.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время проверки будут продолжены.