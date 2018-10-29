В Ростове-на-Дону в роще нашли тайник с оружием

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-29T10:41:03+03:00

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В Ростове-на-Дону нашли схрон. Как сообщили очевидцы, несколько оружий были спрятаны рядом со старым аэропортом, правда, не в земле, а под ветками и листьями. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

- По данному факту проводится проверка, сейчас устанавливается их происхождение, - пояснили в правоохранительном ведомстве.

Есть версии и у сами ростовчан. Одни предположили, что в парке проходили военнизированные соревнования, возможно, кто-то припрятал. Другие вспомнили историю с похищение оружия из отдела полиции Кировского района, откуда сами стражи порядка вынесли несколько сотен патронов, пистолетов и ружей, в том числе те, которые проходили по уголовным делам. Потом тайник нашли в роще в Батайске: следователи выкопали 80 единиц оружия. Виновным уже вынесли приговоры.