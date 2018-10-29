СЕГОДНЯ 10:52 2018-10-29T10:52:21+03:00

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Погода на неделю 29 октября-4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают похолодание и дожди. Если верить метеорологам, то понедельник, 29 октября, будет самым жарким днем предстоящей недели. Так, днем ожидается до плюс 17 тепла, ветер будет дуть со скоростью два метра в секунду, а на небе - ни облачка.

Во вторник, 30 октября, на один градус холоднее - от десяти до плюс 16. А в среду, 31 октября, от семи до девяти тепла, а также осадки. В этот день ветер поднимется до 13 метров в секунду. Такbv же обещают и в четверг, 1 ноября. Правда, на дворе будет на один градус теплее - до плюс десяти выше нуля.

К слову, до конца недели в донской столице обещают хмурую погоду, но без дождей. В дневные часы воздух прогреется от плюс шести до 12 тепла. К вечеру похолодает до плюс пяти. Восточный ветер не утихнет, а атмосферное давление прогнозируется значительно выше номы - до 772 миллиметров ртутного столба.