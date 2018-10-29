«Королева осени»: фанаты оценили новый образ невесты Баскова

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-29T11:17:05+03:00

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Что ни говори, а осень в этом году располагает к фотосессиям. Вот и евеста «Золотого голоса России» Николая Баскова порадовала поклонников новым образом.

- Осень… холодная, ветреная и дождливая, - подписала свой очередной снимок на фоне золотой листвы красавица. - Но она становится уютной и теплой, если ты в ней не одна. Если в ней есть он...

lopyrevavika Осень холодная, ветреная и дождливая. Но она становится уютной и тёплой, если ты в ней не одна. Если в ней есть он V

Правда, кого именно имела ввиду Виктория, осталось за кадром. Впрочем, поклонники самой сексуальной блондинки России долго гадать не стали, а осыпали модель комплиментами, в числе которых: «Королева осени», «Какая красивая фотография. Я тоже такие фотки хочууууу», «Какие краски! Невозможно оторвать глаз», «Очень атмосферное фото».

Снимок Виктории Лопыревой уже оценили почти 65 тысяч человек.