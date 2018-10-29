«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стиле ню

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-29T11:40:23+03:00

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Горячие фото «Мисс Россия» Татьяны Котовой вновь распалили поклонников. На этот раз роковая блондинка опубликовала сразу несколько фотоснимков, от которых просто «кровь в жилах стынет». Именно так охарактеризовали их фанаты красавицы. В частности, на одном из них, из одежды на Татьяне только красный прозрачный пеньюар, а на другом - набедренная повязка.

Всего за два дня фото красавицы набрало больше 30 тысяч лайков.

- Вы так никогда замуж не выйдите... - написал один из подписчиков.

- Танюша, совершенно потрясающая фотосессия! - поддержал звезду другой.

- Красивая постановка, красивые ракурсы, красивое тело, красивые цвета, красивая девушка! - высказал свое мнение третий.

kottova Уже вовсю идёт самое жаркое голосование года

- Завидую вам, Таня. У вас роскошная грудь. И ведь еще натуральная, - высказал свое мнение еще один Интернет-пользователь.

Были и такие: «Ням-ням», «Вау!», «Ух, горяча девка», «Вы просто бомба», «Бестия с титьками», «Хоть женись». Правда, не обошлось и на этот раз без ложки дегтя: «Когда мужчины не обращают внимание, чтоб привлечь раздевается. Ужас! Ниже плинтуса». Правда, сама Татьяна уверена: такие негативные комментарии на ее страничке, в основном пишут, женщины.