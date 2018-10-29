В Ростовской области контрабандиста, который пытался дать взятку за перегон табуна лошадей, приговорили к двум годам

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-29T11:56:48+03:00

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В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который пытался подкупить пограничника. Он предложил деньги с просьбой не "заметить" табун лошадей (нарушитель хотел перегнать его без оформления документов).

- Факт дачи взятки был задокументирован в результате оперативных мероприятий, проведенных донскими оперативниками в ходе проверки сообщения пограничника о попытке подкупа, - пояснили в региональном ФСБ.

Мужчину признали виновным, приговорив к двум годам лишения свободы (условно) с исправительным сроком на два года, он также должен выплатить крупный штраф.

В службе безопасности отмечают, что в октябре передано в суд другое уголовное дело в отношении контрабандиста. В мае он пытался подкупить пограничника для «оказания содействия при перемещении через российско-украинскую границу табачной продукции», в результате оказался под следствием.