2018-10-29T12:28:02+03:00
Происшествия

Соцсети: в Ростове-на-Дону машина ДПС, двигаясь к месту аварии, сбила мотоцикл

Во время происшествия никто не пострадал
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Областной УГИБДД
Изменить размер текста:

В социальные сети попало видео аварии на проспекте Нагибина. Как оказалось, вечером 28 октября возле дома № 28 столкнулись сразу три попутные иномарки Volvo, Toyota и Kia. Водители приняли решение не оформлять самостоятельно евро-протокол, а вызвать экипаж дорожно-патрульной службы.

- Прибывший на место экипаж ДПС, разворачиваясь сквозь разрыв в отбойнике, снес мотоцикл, - пояснил очевидец, выложив видео последствий.

Во время аварий никто не пострадал, а вот машины, в том числе автоинспекторов, получили механические повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области только 7% водителей ездит на новеньких автомобилях
«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем
«Ты богиня»: поклонники оценили фото звезды Playboy Мария Лиман в мини
В Ростове-на-Дону обманутые дольщики с 1-ой Баррикадной снова объявили голодовку
В Ростовской области контрабандиста, который пытался дать взятку за перегон табуна лошадей, приговорили к двум годам
«Вы просто бомба»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в стиле ню
«Королева осени»: фанаты оценили новый образ невесты Баскова
В Таганроге грузовой поезд насмерть сбил мужчину
Погода на неделю 29 октября-4 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают похолодание и дожди
В Ростове-на-Дону в роще нашли тайник с оружием
В Ростовской области детские сады оштрафовали на 3,7 миллиона
В ДТП под Ростовом-на-Дону погиб человек, еще четверо госпитализированы, маленький ребенок чудом уцелел
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 10-месячный ребенок
Появилось видео ДТП с загоревшейся после столкновения легковушкой в Ростове-на-Дону
В Ростовской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку
СКР возбудил уголовное дело по факту обнаружения трупа младенца по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
В Ростове-на-Дону выставлена на продажу раритетная коллекция глазных протезов XIX века
В центре Ростова-на-Дону пьяный водитель на огромной скорости разбил каршеринговый автомобиль
В Ростове-на-Дону в заброшенном здании возле церкви дети нашли обнаженный труп младенца
Валерий Карпин заявил, что «Ростов» в матче с «Анжи» провел лучший первый тайм за все время
Подъемники для инвалидов на Казанской лестнице в Ростове-на-Дону будут включаться после заявки к дежурному оператору