Соцсети: в Ростове-на-Дону машина ДПС, двигаясь к месту аварии, сбила мотоцикл

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-29T12:28:02+03:00

Во время происшествия никто не пострадал

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В социальные сети попало видео аварии на проспекте Нагибина. Как оказалось, вечером 28 октября возле дома № 28 столкнулись сразу три попутные иномарки Volvo, Toyota и Kia. Водители приняли решение не оформлять самостоятельно евро-протокол, а вызвать экипаж дорожно-патрульной службы.

- Прибывший на место экипаж ДПС, разворачиваясь сквозь разрыв в отбойнике, снес мотоцикл, - пояснил очевидец, выложив видео последствий.

Во время аварий никто не пострадал, а вот машины, в том числе автоинспекторов, получили механические повреждения.