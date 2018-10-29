Соцсети: в Ростове-на-Дону машина ДПС, двигаясь к месту аварии, сбила мотоцикл
Во время происшествия никто не пострадал
.Фото: Областной УГИБДД
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В социальные сети попало видео аварии на проспекте Нагибина. Как оказалось, вечером 28 октября возле дома № 28 столкнулись сразу три попутные иномарки Volvo, Toyota и Kia. Водители приняли решение не оформлять самостоятельно евро-протокол, а вызвать экипаж дорожно-патрульной службы.
- Прибывший на место экипаж ДПС, разворачиваясь сквозь разрыв в отбойнике, снес мотоцикл, - пояснил очевидец, выложив видео последствий.
Во время аварий никто не пострадал, а вот машины, в том числе автоинспекторов, получили механические повреждения.