2018-10-29T12:33:13+03:00
Общество

«Ты богиня»: поклонники оценили фото звезды Playboy Мария Лиман в мини

Красавица сразила подписчиков глубоким декольте и стройными ногами
ГОШЕВ Игорь
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Роковая красотка из Ростова-на-Дону Мария Лиман снова на пике популярности. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Роковая красотка из Ростова-на-Дону Мария Лиман снова на пике популярности. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Роковая красотка из Ростова-на-Дону Мария Лиман снова на пике популярности. Красавица прославилась после съемок в журнале Playboy, после чего стала приглашенным гостем многих ТВ-программ, ток-шоу и телесериалов. Красотка мечтает покорить Голливуд, но пока снимается только в отечественных кинолентах. А параллельно с карьерой певицы, Мария регулярно публикует откровенные фото в Инстаграм. Под очередным снимком Лиман оставила такую подпись:

- Good night. Что лучше всего выпить перед сном, чтобы ночь прошла незабываемо?

liman_marialiman_maria
Good night Что лучше всего выпить перед сном, чтобы Ночь прошла незабываемо?
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На что один из поклонников красавицы ответил:

- Чтобы ночь была незабываема, нужно или вообще не спать или умудриться увидеть волшебные, сказочные сны и не забыть их после пробуждения.

В числе комплиментов, которые оставили красавице «Ты богиня», «Суперкрасавица», «Секси» и все в том же духе, причем не только на русском, но и английском языках.

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