2018-10-29T12:57:15+03:00
Общество

«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем

Фото пары оценили больше 76 тысяч человек
ГОШЕВ Игорь
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Фото пары оценили больше 76 тысяч человек. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Фото пары оценили больше 76 тысяч человек. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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Инстаграм третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии из города Сальска Ростовской области набирает популярность с каждым днем. Под очередным снимком - уже больше 76 тысячи лайков. Такому количеству человек понравилось трогательное фото пары, на котором запечатлены супруги.

- Когда есть мы, все остальное не существует, - подписала фотографию Анастасия Тарасова, третья жена футболистам.

На что кто-то из подписчиков не удержался и ответил красавице:

- Существует, раз есть необходимость снимать на телефон и выкладывать.

kostenko.94kostenko.94
.... Когда есть - МЫ, всё остальное не существует #команда #family #oneteam
77056 отметок «Нравится»725 комментариевInstagram

Были и те, кто напомнили Дмитрию о его же словах:

- Ну личное же не публичное, - написал один из хейтеров, вероятно, имея ввиду причину расставания футболиста с его экс-супругой Ольгой Бузовой, которую спортсмен сформулировал схожим образом. - Угораю с вас уже долгое время.

Но все же поклонников пары в комментариях оказалось большинство: «Шикарная пара», «Очень красивая фотография!» и «Сразу видно: Дмитрий любит Анастасию. У него взгляд любящего человека». Правда, кто-то из хейтеров высказался следующим образом:

- Он во всех своих жен был влюблен, но его любовь быстротечна.

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