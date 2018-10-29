«Когда есть мы, все остальное не существует»: соперница Бузовой опубликовала трогательный снимок с мужем
Инстаграм третьей жены футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии из города Сальска Ростовской области набирает популярность с каждым днем. Под очередным снимком - уже больше 76 тысячи лайков. Такому количеству человек понравилось трогательное фото пары, на котором запечатлены супруги.
- Когда есть мы, все остальное не существует, - подписала фотографию Анастасия Тарасова, третья жена футболистам.
На что кто-то из подписчиков не удержался и ответил красавице:
- Существует, раз есть необходимость снимать на телефон и выкладывать.
Были и те, кто напомнили Дмитрию о его же словах:
- Ну личное же не публичное, - написал один из хейтеров, вероятно, имея ввиду причину расставания футболиста с его экс-супругой Ольгой Бузовой, которую спортсмен сформулировал схожим образом. - Угораю с вас уже долгое время.
Но все же поклонников пары в комментариях оказалось большинство: «Шикарная пара», «Очень красивая фотография!» и «Сразу видно: Дмитрий любит Анастасию. У него взгляд любящего человека». Правда, кто-то из хейтеров высказался следующим образом:
- Он во всех своих жен был влюблен, но его любовь быстротечна.