2018-10-29T16:06:10+03:00
Авто

В Ростовской области только 7% водителей ездит на новеньких автомобилях

79% опрошенных автомобилистов покупают машины на вторичном рынке
Илья БОГОМОЛОВ
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Большинство водителей признается, что пилотирует "ВАЗы".Большинство водителей признается, что пилотирует "ВАЗы".
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Ко Дню автомобилиста, который прошел 28 октября, эксперты сайта «Авито Авто» провели опрос с целью составить портрет водителя из Ростовской области. И он получился следующим:

Это опытный шофер со стажем более 10 лет. По дороге на работу он ежедневно попадает в пробки на своем подержанном седане производства «АвтоВАЗ», который выпустили более 10 лет назад. Водитель меняет машину раз в три года.

Этот образ сложился из следующих данных. 79% опрошенных приобрели свой нынешний автомобиль на вторичном рынке. Более трети автомобилей, на которых ездят на Дону, старше 10 лет. Более четверти - в возрасте семь-десять лет, еще 24% – четыре-шесть лет, 9% – машины от одного года до трех лет, и только 7% ездят на новых авто (до года).

На седанах ездят 41% респондентов. Хетчбэк и внедорожник набрали 22 и 17% соответственно. Универсалы - 10%. В меньшинстве остались купе и спортивные – по 2%. Среди автомобилей, на которых ездят опрошенные, LADA - самый массовый. Его доля составляет 16%. На втором месте расположилась KIA (9%), а третье поделили Toyota и Hyundai (по 7%).

Ежедневно автомобилем пользуется 88% водителей, а дл 8% он служит всего два-три раза в неделю. 56% респондентов – опытные шоферы, чей стаж превышает 10 лет. 54% участников исследования получили права в возрасте 18-20 лет, а 28% сделали это, когда были постарше. 23% водителей меняют автомобиль раз в три года, и только 17% «купили машину один раз и до сих пор на ней ездят».

На ежедневные пробки пожаловались 34% опрошенных, 24% попадают в них два-три раза в неделю, 18% – лишь несколько раз в месяц. А вот 24% счастливчиков в заторах почти не стоят.

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